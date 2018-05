SyFy festejará el Día del Orgullo Geek con programación especial

Notimex - El canal temático Syfy preparó una programación especial para conmemorar el próximo fin de semana el Día del Orgullo Geek, iniciativa que promueve la cultura friki y cada año se celebra el 25 de mayo.

De esta forma los amantes de la ciencia ficción, la fantasía, los cómics, los videojuegos y temas relacionados podrán disfrutar de "Star Trek: The nex generation", "The magicians", "The librarians", además de películas como "Men in black ll", "Kick-Ass: Un superhéroe sin puperpoderes" y "2013: Rescate en LA".

El viernes 25 se verán los episodios 7, 8 y 9 de "Star Trek: The next generation", que sigue las aventuras de un equipo comandado por "Jean-Luc Picard" (Patrick Stewart), diseñada para la exploración y la diplomacia, pero preparada para la batalla si fuera necesario.

El sábado 26 la magia llenará la pantalla con el maratón "The magicians", temporada tres, en la cual los magos se encuentran sin magia, por lo que tendrán que ir en busca de una serie de llaves que harán que el mundo de "Fillory" regrese a la normalidad.

El domingo 27 habrá un maratón de "The librarians", temporada cuatro, en la que el mayor desafío para los bibliotecarios vendrá desde dentro de la biblioteca misma.

El adolescente sin poderes, "Kick-Ass", llegará el 25 y 26; los agentes "J" y "K", quienes buscarán proteger a la Tierra de extraterrestres en "Men in black ll", lo harán el 26 y 27; "Escape from LA", la historia futurista del director John Carpenter, cerrará la jornada del domingo 27 por la noche.