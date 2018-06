Suspenden a 5 actores de una serie por racismo

Redacción - La cadena Telemundo anunció sus nuevas acciones para algunos de sus talentos tras ser suspendidos por conductas racistas.

Esto debido a que en medio del festejo por la clasificación de la Selección Mexicana, actores realizaran acciones ofensivas hacia la comunidad asiática, motivo por el que algunas estrellas se vieron afectadas.

Y fue el caso de Carmen Aub, quien interpreta a Rutila Casillas en la serie 'El Señor de los Cielos', como también David Ponce (El Skinny), Alejandro Félix, Iván Arana (Ismael Casillas) y Antonio López Torres.

"Los gestos de parte de nuestros miembros del elenco de El señor de los cielos en un video puesto en Instagram refiriéndose al equipo de fútbol de Corea del sur son totalmente ofensivos e insensibles ante la comunidad asiática. Nuestra compañía considera esta conducta sumamente inapropiada y contraria a nuestros valores y estándares. Como consecuencia, los miembros del elenco que participaron en este tipo de actividad serán suspendidos temporalmente", expresó el equipo de comunicación de Telemundo.

Sin embargo Carmen publicó un video en su cuenta de Instagram en el que ofrecía disculpas a todos los que pudieron ofenderse.

"El motivo de este video es para ofrecer una disculpa desde lo más profundo de mi corazón porque creo que el video que subí ayer celebrando el triunfo de Corea ofendió a algunas personas y quería decirles que en ningún momento esa fue mi intención, que al contrario lo único que yo tengo es agradecimiento y si me dejé llevar por la fiebre del mundial, yo que no sé mucho de fútbol, y ofendí a alguien los que me conocen saben que no me define y los que no les quiero ofrecer de corazón una disculpa".