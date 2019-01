Susan Boyle regresa a America´s Got Talent

Por: Redacción



Susan Boyle regresó a America´s Got Talent para competir en un programa especial en el que solo concursarán ganadores de las versiones anteriores.

La cantante de 57 años de edad volvió al programa que le dio fama y cantó una de las canciones que la llevaron a ganar la competencia en 2009.

El video fue subido a redes sociales y ahora es uno de los más vistos en Facebook y YouTube.

"Quiero motivar a los que no tienen la confianza de hacer cosas, a los que no tienen una voz, esos que suelen ser ignorados; creo que soy un ejemplo para ellos. Estoy emocionada de mostrarle a Simon todo lo que he crecido desde la última vez que lo vi", destacó tras quedar en segundo lugar en el primer programa de la competencia de canto.

Truly speechless to have received the Golden Buzzer from @OfficialMelB on #AGTChampions! Hope you all enjoy this performance! See you in the finals! pic.twitter.com/tj5G4ZLRVO