Surge banda metalera con el nombre de Fernando Colunga

Por: Redacción





Gran sorpresa se llevó la escena metalera de México, al saber que en zona balcánica de Europa, en Serbia para ser más preciso, existe una banda de metal llamada Fernando Colunga Ultimate Experience, nombrada así en honor al actor mexicano.

Antonio líder de la agrupación declaró que decidieron bautizar al grupo con ese nombre, debido a que crecieron viendo telenovelas mexicanas y en las que actuaba Colunga fueron un éxito en Europa.

Todo comenzó por allá del 2010 durante la fiesta de cumpleaños de uno de sus integrantes, cuando decidieron crear una banda de grindcore, pero sin letras violentas o pornográficas, sino algo divertido e irreverente.

Sus letras son una parodia de los papeles que interpretaba Colunga en sus telenovelas.

Para Antonio, Stefanos y Marcos, Fernando Colunga es muy grande, incluso mejor que Chuck Norris y eso lo expresan en la canción "Fernando Colunga is Chuck Norris of the Mexican Soaps Operas".