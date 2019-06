Sufre acoso y bullying actriz que interpreta a ´Morgan Stark´

Por: Redacción





La pequeña Lexi Rabe, quien interpreta a "Morgan Stark", hija de "Tony Stark" en ´Avengers: Endgame´, sufre lo peor cuando se tiene fama, acoso, y por ello la actriz grabó un video con la intención de que la dejen de molestar.

La jovencita está sufriendo acoso y bullying en la escuela y por parte de los mismo fanáticos, pues se burlan de ella por haber interpretado a una de cinco años cuando ella en realidad tiene siete. Además por no querer tomarse fotos o dar autógrafos con sus seguidores.

"Hola, soy Lexi Rabe y sólo tengo siete años. A veces me equivoco, así que mis papás me dan toneladas de pláticas y tiempo sola, créanme. Y si voy a algún lado y actúo rara o algo por el estilo, es porque sólo tengo siete años. Por favor no molesten a mi familia o a mí. Adiós, los amo tres mil", dijo la pequeña.

Su mamá, quien maneja su redes sociales, publicó un mensaje acompañado del video de Lexi que dice: "Odio que siquiera tengamos que publicar esto. Pero de nuevo están molestando a Lexi. Y este es el tipo de cosas que hacen que las celebridades no quieran salir de su casa o no quieran conocer gente. Por favor guárdate tus opiniones para que Lexi pueda crecer en un mundo libre. Ella es un ser humano normal y es una niña. Platicamos con ella y a veces le damos tiempo sola, pero no lo hacemos en público. A veces nos ven corriendo de un lugar a otro un poco estresados como todos para llegar a tiempo al set o al trabajo o lo que sea y podemos parecer un poco enojados. Lo siento si nos ves de esta manera, pero así es la vida. Si nos pides un autógrafo casi siempre decimos que sí. Si llegamos a tener un mal día que llega a cambiar eso, no somos perfectos".