"Star Wars: The rise of Skywalker", episodio que da fin a la saga

Notimex -

"Star Wars: The rise of Skywalker" es el nombre del Episodio IX de la saga galáctica que comenzó en 1977 con el Episodio IV "A new hope", cuyo tráiler se estrenó este viernes en Chicago.

El segundo día de actividades de la Star Wars Celebration Chicago 2019, que se desarrolla en el McCormick Center, el más esperado por los fans, finalmente llegó y con ello se reveló el título, primer adelanto y algunas imágenes de la nueva entrega.

"Hemos transmitido todo lo que sabemos. Mil generaciones viven en ti ahora. Pero esta es tu lucha", se escucha la voz en "off" mientras se observa a una muy concentrada "Rey" (Daisy Ridley). "Siempre estaremos contigo. Nunca nadie se ha ido realmente".

El tráiler de 2:07 minutos confirma además que se trata del cierre de la historia. "Toda generación tiene una leyenda. Este diciembre. La historia llega a su fin", se lee.

Además de "Rey", en el audiovisual también aparecen "Finn" (John Boyega), "Poe Dameron" (Óscar Isaac) y los queridos "BB8", "C3-PO" y "Chewbacca". Por el lado oscuro se observa a "Kylo Ren" (Adam Driver) y se escucha también una risa malévola que recuerda al emperador "Palpatine".

Carrie Fisher, quien encarnó a la princesa "Leia" en la saga, logró grabar algunas escenas antes de fallecer en 2016 y en el clip aparece fundida en un abrazo con "Rey". Mención aparte merece Billy Dee Williams", quien regresa como "Lando" a bordo del "Halcón Milenario".

"Star Wars: Episode IX The rise of Skywalker" será dirigida por JJ Abrams y llegará a las salas cinematográficas el 20 de diciembre. Se trata de la tercera parte de la trilogía cinematográfica que Disney comenzó con "The Force Awakens" (2015) y prosiguió con "The last Jedi" (2017).