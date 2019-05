EFE -

La saga de ciencia-ficción "Star Wars" estrenará tres nuevas películas en los meses de diciembre de 2022, 2024 y 2026, anunció este martes Disney en un comunicado.

Todavía no se sabe ni el título ni la trama de esas cintas que llegarán a los cines coincidiendo con las vacaciones navideñas, un periodo reservado habitualmente para los grandes estrenos cinematográficos y los filmes que prometen arrasar en taquilla.

Entre los proyectos de "Star Wars" en desarrollo figuran una nueva trilogía a las órdenes de Rian Johnson, el director de "Star Wars: Episode VIII - The Last Jedi" (2017), así como otras tres películas sobre este mismo universo de ciencia-ficción a cargo de David Benioff y D.B. Weiss, que son los creadores de la exitosa serie "Game of Thrones".

Por ahora no se sabe si las tres películas anunciadas hoy martes de "Star Wars" corresponden a alguno de esos proyectos en desarrollo.

La saga ideada por George Lucas estrenará en diciembre "Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker", cinta que cierra su tercera trilogía y que, bajo la dirección de J.J. Abrams, incluye en su reparto a Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega y Óscar Isaac.

Por otro lado, Disney, que cerró el pasado marzo la adquisición de 21st Century Fox, desveló hoy martes que las cuatro secuelas de "Avatar" (2009) que está preparando James Cameron se estrenarán más tarde de lo previsto.

Así, el nuevo plan de lanzamiento de las películas de "Avatar", que acumulan ya varios retrasos, estipula que "Avatar 2" se estrenará en diciembre de 2021.

Igual que con "Star Wars", Disney intentará aprovechar con "Avatar" las vacaciones de Navidad de manera que en 2023 estrenará "Avatar 3"; en 2025 lanzará "Avatar 4"; y en 2027 presentará "Avatar 5".

Con 2,788 millones de dólares recaudados, "Avatar" es la película más taquillera de la historia en todo el mundo sin tener en cuenta la inflación.

No obstante, "Avengers: Endgame" (2018) podría batir pronto esa marca, ya que en solo dos semanas en la gran pantalla ha sumado 2,189 millones que la han situado como el segundo filme más exitoso de todos los tiempos.

Al margen de "Star Wars" y "Avatar", Disney detalló hoy que en diciembre de 2020 se estrenarán tanto la nueva "West Side Story" del cineasta Steven Spielberg, como la cinta "Cruella", con Emma Stone como la villana de "101 Dalmatians".

Ademas, "The New Mutans", una película de la saga "X-Men" con Maisie Williams y Anya Taylor-Joy, que se ha retrasado en numerosas ocasiones, figura ahora para estrenarse en abril de 2020.

Éste es el calendario de estrenos de las próximas películas de Disney - Fox de aquí a 2027