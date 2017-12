“Star Wars” domina la taquilla en cines de EUA

Notimex - "Star Wars: El Último Jedi" dominó la taquilla del fin de semana en Estados Unidos con una cifra preliminar de casi 220 millones de dólares, de acuerdo con fuentes de la industria fílmica.

Esa recaudación, que es la mejor en lo que va del año para un estreno, quedó detrás de lo que hizo la cinta de la saga “Star Wars: The Force Awakens” que en su estreno en 2015 recaudó 247 millones de dólares.

A pesar de ello "Star Wars: El Último Jedi", de Disney y Lucasfilm es la segunda mejor actuación de todos los tiempos detrás de "Star Wars: The Force Awakens".

La serie "Star Wars" es ahora la primera franquicia cinematográfica en la historia en ver dos pagos de 200 millones de dólares en otra victoria para el imperio de producción de Disney y el equipo de marketing.

La película, también conocido como "Episode VIII", reúne a muchos de los nuevos actores de "Star Wars" introducidos en "The Force Awakens", entre ellos Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Andy Serkis y Lupita Nyong'o.

Estos se ubican junto con las estrellas originales Mark Hamill y la fallecida Carrie Fisher, a quienes la película está dedicada. Los recién llegados a la franquicia incluyen a Kelly Maria Tran, Laura Dern y Benicio del Toro.

La historia comienza inmediatamente después de los eventos de "The Force Awakens", con "Rey" (Ridley) buscando a "Luke" (Hamill) para ayudar a la Resistencia (liderado por "Leia") y su lucha contra el villano "Kylo Ren" (Driver) y The First Order.

La película llegó mucho antes que la independiente del año pasado, "Rogue One: A Star Wars Story" ( 155.1 millones de dólares).

La compañía ya prepara otra nueva historia de la saga “Solo: A Star Wars Story” basada en el joven "Han Solo" y que abrirá en mayo de 2018, y la secuela de "Last Jedi", "Star Wars: Episode IX," que estaría en diciembre de 2019.

En segundo lugar de la taquilla se ubicó la cinta animada “Ferdinand”, de Fox Animations, que ingresó una cifra preliminar de 13 millones 300 mil dólares. A esta le siguió “Coco”, que recaudó nueve millones 900 mil dólares para totalizar una taquilla doméstica de 150 millones de dólares.