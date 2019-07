Stan Lee tendrá serie animada

Por: Redacción





Pure Imagination Studios y Pow Entertainment, la compañia productora de Stan Lee, anunciaron el futuro estreno de la serie "The Amazing Stan", una producción que estará basada en la niñez del fallecido escritor y que rendirá tributo a uno de sus cómicas más importantes: "The Amazing Spiderman".



Fue durante el panel especial "A Celebration of Stan Lee´s Life and Legacy" en la Comic Con de San Diego en la que Gill Champion, uno de los productores de la serie dio a conocer el anuncio.

De acuerdo con Scott Peterson, el escritor de reconocidas obras de animación como "Phineas and Ferb", el proyecto estará titulado como "Imagina un mundo a través de los ojos de un joven Lee (Stan)" y detalló que veremos reflejado a un pequeño Stan como un "soñador constante" y que "aprenderá a asumir riesgos en la vida, explorar nuevas ideas y nunca rendirse".

Por su parte, John Roberts, director de contenido de Pure Imagination Studios, señaló que "será un honor seguir contribuyendo en el legado de uno de los más grandes narradores de historias en la cultura pop".



Hasta el momento no se han dado a conocer más detalles sobre la fecha de lanzamiento, duración de capítulos o plataforma en la que será transmitida "The Amazing Stan".