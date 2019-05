Spider-Man mexicano causa revuelo en la Conque 2019

Notimex -

Hace apenas año y medio, la vida de Rafael Jesús Flores Márquez cambió radicalmente, por el gran parecido de tiene con el actor Tom Holland, quien da vida a "Peter Parker" en Spider-Man.

Emocionado por estar a unas horas de conocer a Holland, el joven originario de Ciudad del Carmen, Campeche, buscará cumplir esta tarde su máximo sueño: Ser reconocido como el doble oficial de Spider-Man en México.

"Me enteré el martes que Tom Holland vendría a la Conque y le pedí prestado a todos, a mi abuelita, a mi mamá, a mis tíos. Lo quiero conocer, pedirle una foto si se puede y ver si me reconoce como su doble oficial", expresó a Notimex.

A sus 19 años, Flores Márquez ha tenido que pedir permiso en la escuela y en casa para ausentarse largos periodos y participar en campañas de promoción de películas de Spider-Man, y es que sorprendente es su gran parecido con Holland pese a que este último es 10 centímetros más alto.

En su primera visita a la Conque, en Querétaro, Rafael Jesús Flores Márquez llamó la atención de los amantes del universo Marvel, quienes lo corretearon con el objetivo de tomarse una foto con él.

"La gente se volvió loca. Gritando y pidiéndome que me tomara fotos, todos creyeron que soy el verdadero Tom", dijo el joven, quien tuvo que ser custodiado por personal de seguridad debido a su gran parecido con el superhéroe creado por Stan Lee y Steve Ditko.

Ya a lo lejos de sus fans, el joven gritó: Hola, México! Y todo mundo enloqueció, niñas, jóvenes y adultos estaban felices de que su superhéroe favorito los saludara.

Cómo comenzó su historia con "Peter Parker"

Estudiaba la preparatoria en su natal Ciudad del Carmen y al estrenarse Spider-Man: de regreso a casa, en julio de 2017, sus compañeros comenzaron a bromear con el gran parecido que tenía con Tom Holland.

"Me dijeron que me parecía y yo pensaba que eran bromas de amigos. Un día una amiga me hizo un meme en el que ponía la imagen de Holland y la mía, y se hizo viral, comencé a recibir mensajes de todo el mundo, de Francia, España, China, Chile, de todos lados", compartió con una sonrisa.

Ahora se encuentra estudiando en Mérida, Yucatán, dirección empresarial y ha tenido que pedir permiso para poder hacer la campaña de Avengers: Endgame en México, película que ha roto récord en taquilla.

Al cuestionarlo sobre cómo ha cambiado su vida, se toma un suspiro para decir: "Ha sido una experiencia increíble. Desde hace ocho meses me caracterizo y tengo que pedir y pedir permiso para faltar a la escuela. Lo padre es que mi familia me apoya, solo me piden que no deje los estudios".

Conque 2019

En su segundo día de actividades, la Conque tiene programadas la participación de Tom Holland y Jake Gyllenhaal, quienes compartirán los pormenores de la nueva película del arácnido, Spider-Man: Lejos de casa, que se estrenará en México el próximo 5 de julio.

Además Elijah Wood, quien participó en la saga fílmica de El señor de los anillos, ofrecerá la conferencia "Frodo en la comarca queretana", donde se reunirá con fans para compartir las vivencias que tuvo después de dar vida a ese personaje.