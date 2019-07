Sorprende niña modelo por parecido con Rihanna

Por: Redacción





Las redes sociales perdieron el control luego de que la cantante Rihanna publicó la fotografía de una niña que sorprendió por su increíble parecido con la intérprete de "Love The Way You Lie".



La modelo infantil fue identificada como Ala´Sky, fue tan impresionante la reacción por parte de sus seguidores que pensaron que se trataba de un filtro de la reconocida aplicación de "Faceapp".



Posteriormente, Sky agradeció a Rihanna por haber compartido su fotografía y aseguró que "su sueño es ser una modelo profesional", por lo que muchos usuarios de instagram pidieron que se le brindara más proyección internacional a la menor. (Con información de INFOBAE)