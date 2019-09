Sophie Turner admite que Joe Jonas intentó besar a su doble

Por: Redacción





Con su largo cabello rojo y ojos azules, Laura Butler, del condado de Laois, Irlanda, era confundida regularmente con Sophie Turner en el set, e incluso la propia actriz reconoció el gran parecido.

Después de registrarse en una agencia de extras, Laura recibió una llamada invitándola a trabajar como suplente para la serie 'Game Of Thrones' en 2017.

Ella afirma que sus medidas de vestuario eran tan cercanas a las de Sophie que incluso hizo trabajo extra como su doble, pues ella aparece en la pantalla en el episodio de la temporada ocho "La larga noche".

El elenco y el equipo regularmente la confundían con la actriz.

Pero no fue hasta que Sophie reveló en una entrevista en junio que hasta Joe Jonas había "tratado de besar a su doble", y que Laura se dio cuenta de que incluso él la había confundido.

Laura de Irlanda, dijo: "Definitivamente lo tomo como un cumplido, es un cumplido tan bueno".

"En imágenes supongo que veo el parecido, pero cuando estoy de pie junto a ella o mirándola directamente no lo veo".

"Creo que es más el personaje que la propia Sophie, si eso tiene sentido. No estoy seguro si es el color del cabello". Pero incluso se dijo a sí misma: "Oh, esto es un poco raro".

"Algunos de mis amigos me dijeron cosas durante toda la escuela. Había visto fotos de ella, pero no pensé que me pareciera a ella en ese momento. Personalmente no lo vi pero lo hicieron. No creo haberlo visto hasta que la conocí. Pero no creo que realmente me haya afectado. Obviamente somos dos personas diferentes que viven vidas completamente diferentes".

Laura afirma que regularmente le preguntan si sabe que se parece a Sophie e incluso le pidieron que posara para fotos con los fanáticos mientras estaba de vacaciones en Disneyland.

"Ha cambiado mi vida de alguna manera, por poder trabajar en Game of Thrones durante tanto tiempo y por haber conocido a personas increíbles y talentosas que trabajaron allí e incluso por ser buenos amigos con los otros sustitutos".