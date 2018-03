Sofía Reyes aplaude presencia de mujeres en la música urbana

Notimex - La cantante mexicana Sofía Reyes aplaude que más mujeres sobresalgan dentro del género urbano, y que muchas más levanten la voz cuando han sido agredidas o violentadas.

Reyes externó a Notimex que no ha vivido en carne propia algún tipo de acoso o violencia, sin embargo, consideró acertada la decisión de denunciar y así motivar a otras más a no quedarse calladas.

“Es bueno que la gente, cuando pasa este tipo de cosas, lo hablen, sé que tienen miedo a que les vaya a pasar algo y que mejor se quedan callados para evitarse problemas, pero qué bueno que ahora esté pasando todo esto y que hablen porque se sienten respaldadas, van como de la mano, por otro lado, me parece espantoso que los hombres hagan eso”, afirmó.

Sobre sus compañeras que van conquistando poco a poco la escena urbana, dijo ha sido un paso muy grande, y consideró que éste es el mejor momento para poder hacerlo.

“Siento que casi no hay espacios para la mujer dentro de la escena pero en el mundo latino, porque vas a unos premios en Estados Unidos y están a la par hombres y mujeres, pero vamos a unos premios latinos y 9 son hombres y hay una mujer.

“Me da gusto por los hombres y mujeres que salen y tienen éxito, también que haya muchos nombres en la escena urbana, como una Lali, Karol G, Becky G, Leslie Grace, una Cardi D y muchas más y creo que es el momento de salir”.

Por el momento, la cantante se encuentra en la promoción de su sencillo “1, 2, 3”, el cual interpreta al lado de Jason Derulo y De La Guetto; sobre esta colaboración y cómo ha ido en ascenso su carrera, indicó, ha sido el fruto de un trabajo lleno de metas.

“No sé si la palabra es suerte porque tenemos mucho tiempo trabajando mí equipo y yo, y somos muy necios, nos ponemos metas muy grandes y trabajamos hasta lograrlo, al principio cuando salió “Muévelo”, ya que el featuring era Wisin y yo crecí escuchándolo y no podía creer que yo ya tenía una colaboración así.

“Todas las cosas que me han pasado las valoro mucho, estoy agradecida con mi equipo porque no estoy sola y estoy feliz de estar con gente que tiene metas y que te impulsa, es por todo esto, he tenido la suerte de tener a mis fans que me apoyan y soy lindos, tienen una energía muy linda y es algo muy padre, de repente hay comentarios no muy lindos pero son muy pocos.

“Ahora, tener una colaboración con De La Guetto y Jason Derulo es increíble, no tengo palabras para agradecerlo, estoy en mi cuarto y me pongo a llorar, es impresionante la reacción de la gente con esta canción y ver como el tema empieza a estar en primeros lugares de popularidad en países como Hong Kong, y en muchos otros, y es muy padre ver todo esto”.

Consciente de que su carrera no siempre fue exitosa al principio, Reyes recuerda que fue todo eso lo que la motivó al máximo, para no darse por vencida.

“Antes de todo esto, estuve en otros proyectos, viví en Guadalajara y formé parte de un grupo llamado Tao y éramos como una familia pero era raro, porque yo escribía mis canciones y no entraban o teníamos que competir entre nosotras para ver quién iba a cantar más en el disco o quien no, y era una onda de envidia que no debería ser así.

“Nosotras nos sentíamos con esa presión y con esa energía porque ni era por parte de nosotras sino de la gente que nos manejaba, yo estaba muy chica, tenía 15 años, y me sentía sola, en ese momento me preguntaba ¿Será que para llegar a donde quiero tengo que vivir esto? o ¿Así será con todos los artistas?”