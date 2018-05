'Show Dogs' causa polémica en EU por incluir mensaje de "abuso sexual"

La nueva película 'Show Dogs', está causando preocupación entre algunas personas por incluir mensajes sobre abuso sexual.

Un grupo de personas dicen que una película sobre un perro policía que intenta infiltrarse en el mundo de las exposiciones caninas está enviando un "mensaje preocupante que prepara a los niños para el abuso sexual".

Dicha película está clasificada como PG, y lleva la historia de "Max", un Rottweiller que debe aprender a desempeñarse bien como un perro de exposición, lo que incluye comportarse durante la "inspección" de sus genitales por los jueces del espectáculo, una trama que los críticos han comparado a depredadores sexuales.

El Centro Nacional de Explotación Sexual (NCOSE, por sus siglas en inglés) afirma que la película "Show Dogs" presenta escenas que normalizan "el contacto genital no deseado con su público infantil".

Las escenas en cuestión involucran al personaje principal K-9 de la película, "Max" (con la voz de Chris "Ludacris" Bridges). En la película, "Max" se une a un agente humano del FBI (Will Arnett), en un caso que involucra a un bebé panda robado. Con el fin de resolver el caso, "Max" debe ir de incógnito en una exposición canina y aprender lo que se necesita para ser un campeón, un proceso que involucra "pedicuras para perros, ceras de Botox y Brazillian", según una sinopsis de la película.

Mientras tanto, Global Road Entertainment y los realizadores se entristecen, y se disculpan con cualquier padre que sienta que la escena envía un mensaje inapropiado, y aseguran que señalad clip no es un momento cómico en la película, sin ningún significado oculto o ulterior.

"Nos ha llegado la atención de que ha habido discusión en línea y preocupación sobre una escena en particular en 'Show Dogs', una comedia familiar que ha sido calificada como PG. La exposición canina que se evalúa en esta película se muestra con toda precisión, como se hace en espectáculos en todo el mundo; y fue realizado por jueces de exposiciones caninas profesionales y altamente respetados", comentaron los realizadores.

La película, que debutó en los cines el 18 de mayo en Estados Unidos, llamó la atención de varios blogs icluida la de la escritora Terina Maldonado: "Durante la película, seguí pensando, esto está mal, no es necesario que esté en una película para niños. Todo lo demás en la película es divertido, excepto por esto"..

La escritora Jenny Rapson hizo eco de sus sentimientos: "El éxito de Max depende de si permite que tanto su compañero (para la práctica) como un extraño (el juez de la competencia) toquen sus partes privadas. EN UNA PELICULA PARA NIÑOS. ¿¿¿QUÉ??? Newsflash, amigos: ESTO SE LLAMA GROOMING y es lo que los depredadores sexuales les hacen a los niños ".

El Centro Nacional de Explotación Sexual, el grupo previamente conocido como Morality in Media, publicó una declaración también condenando la película: "La película Show Dogs envía un mensaje preocupante que prepara a los niños para el abuso sexual", dijo Dawn Hawkins, directora ejecutiva del grupo, en una declaración.

"Contiene escenas múltiples donde un personaje de perro debe tener sus partes privadas inspeccionadas, en el transcurso del cual el perro se siente incómodo y quiere detenerse, pero se le dice que vaya a un 'lugar zen'. El perro es recompensado con avanzar a la final ronda de la exposición canina después de pasar esta barrera. Inquietantemente, estas son tácticas similares que usan los abusadores de niños cuando acicalan a los niños, diciéndoles que pretendan que están en otro lugar, y que recibirán una recompensa por resistir su incomodidad. Las películas para niños deben mantenerse a un nivel más alto, y deben enseñarles a los niños autonomía corporal, la capacidad de decir "no" y seguridad, no mensajes confusos que respalden el contacto genital no deseado ".

En el elenco de la película se pueden escuchar las voces de: Ludacris, Stanley Tucci, Gabriel Iglesias, Andy Beckwith, RuPaul, el comediante mexicano Omar Chaparro, entre otros.