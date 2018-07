Shawn Mendes habla sobre la relación de Justin y Hailey

Redacción - Tras el anuncio del compromiso de Justin Bieber y Hailey Baldwin los fanáticos comenzaron a preguntarse que había pasado con Shawn Mendes.

Sin embargo el intérprete de 'Stitches' respondió en una entrevista sobre que pensaba de la pareja: "No se si están saliendo o no... Los amo a los dos. Ambas son personas realmente increíbles" afirmó el canadiense dejando en claro que definitivamente no hay celos.

Diversos medios y seguidores aseguraron que Shawn y Hailey anunciaron su relación en el Met Gala el pasado mayo cuando desfilaron juntos, pero Mendes también se encargó de desmentir el rumor.

"No estábamos haciendo nuestro gran debut. Ambos nos pidieron que camináramos por Tommy Hilfiger. Obviamente, Hailey y yo somos amigos, y fue realmente genial para mí poder caminar con ella porque ella es veterana y fue mi primer año, así que alivió la presión un poco. Estaba emocionado de poder ir con ella", finalizó.