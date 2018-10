'Sgt. Pepper', el mejor álbum de la historia en Gran Bretaña

AP - La sicodélica obra magistral de los Beatles "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" fue nombrado el álbum británico más popular de la historia en el Reino Unido, según un sondeo.

Con base en las ventas de discos, descargas de internet y streaming, la Official Charts Company declaró el sábado la supremacía de esa histórica obra musical grabada en 1967.

En ese álbum, los cuatro músicos de Liverpool estaban en su cúspide creativa y experimental, con temas como "With a Little Help from My Friends" y "A Day in the Life".

En esos momentos la banda había decidido dejar de realizar giras y concentrarse en las grabaciones en el estudio, bajo la tutela del productor George Martin.

En segundo lugar quedó "21" de Adele y en tercero, "(What's the Story) Morning Glory?" de Oasis, publicado en 1995.