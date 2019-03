Seungri de BigBang se retira de los escenarios por escándalo sexual

Por: Redacción





El cantante de K-pop Lee Seung-hyun, conocido popularmente como Seungri de la banda coreana BigBang, anunció su retiro de los escenarios a través de su cuenta de Instagram, debido a la investigación que se realiza en su contra por su presunta participación en una red de prostitución.

La causa se abrió después de que un informe periodístico mostró un chat grupal a través de un mensajero móvil entre la estrella K pop y las personas que parecen ser sus empleados, que estaban recibiendo sus órdenes de obtener favores sexuales.

Otras acusaciones sobre Seungri también incluyen la sospecha del uso frecuente de drogas en Burning Sun, el club nocturno donde el cantante había sido director ejecutivo, y de que el club sobornaba a la policía.

En su cuenta de Instagram el cantante posteó:

"Soy Seungri.

En este punto, creo que lo mejor sería retirarme de la industria del entretenimiento. He decidido retirarme ya que los asuntos que he causado son demasiado grandes y han creado molestia social. Respecto a los asuntos que están siendo investigados, me presentaré a las investigaciones diligentemente y revelaré todas las sospechas.

Recibiendo críticas y odio del público durante el mes y medio pasado y con la situación de todas las agencias de investigación en el país tras de mí, estoy siendo arrinconado como un traidor al país. Personalmente, no puedo tolerar causar daños a todos los que están a mi alrededor para salvarme a mí mismo.

Sinceramente doy las gracias a todos los fans dentro y fuera de Corea que me han dado tanto amor por los pasados 10 años y creo que es aquí donde debo parar, incluso si es lo mínimo que puedo hacer para proteger el honor de YG y BIGBANG.

De nuevo, lo siento y vuelvo a disculparme.

He estado agradecido a todos hasta ahora".

Hasta el momento, el cantante de 29 años resultó negativo en las pruebas de consumo de drogas. Sin embargo, la revelación de nuevos mensajes de texto entre Seungri y otras figuras del medio (el cantante C, el esposo de Park Han Byul conocido como el Sr. Yoo y el empleado de "Burning Sun", el Sr.Kim) agravarían su situación, ya que revelarían que el cantante también difundía imágenes íntimas de mujeres.

Seungri está próximo a enlistarse a la milicia coreana el próximo 25 de marzo, por lo que aún se desconoce el proceso que tomará la justicia.

La popular BigBand, formada por G-Dragon, T.O.P, Taeyang, Daesung y Seungri, está considerada la más grande de Asia y una leyenda del ritmo, por encabezar la difusión del k pop en el mundo.

(Con información de ADN40 y agencias)