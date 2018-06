Sergio Sarmiento celebra 21 años del programa "La entrevista con Sarmiento"

Notimex - Acompañado por grandes personalidades de la cultura, la política, así como embajadores de varios países, el periodista mexicano Sergio Sarmiento celebró hoy 21 años de su programa de televisión "La entrevista con Sarmiento".

Durante este periodo, el también escritor ha platicado con políticos nacionales como Carlos Salinas de Gortari, Vicente Fox, Andrés Manuel López Obrador y Enrique Peña Nieto, entre otros.

En el rubro internacional, destacan Mijaíl Gorvachov, Felipe González, José María Aznar, Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet. Entre sus pendientes quedó el político cubano Fidel Castro, fallecido en 2016.

Fue el 9 de junio de 1997 cuando inició el proyecto. Su primer entrevistado fue José Wondelberg y el segundo Diego Fernández de Cevallos.

Apostó primero por los políticos, porque es la fuente que mejor tenía dominada, aunque después le interesó hablar con científicos, filósofos, gente de las artes, economistas, famosos y demás.

Al emitir su discurso, Sergio Sarmiento mencionó que por primera vez en 21 años, Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, no asistió al festejo que se llevó a cabo en el Club de Industriales de la exclusiva zona de Polanco en esta ciudad.

Recordó que hace más de dos décadas, él fue quien le sugirió un espacio televisivo en el que se pudieran escuchar las voces de candidatos de algún partido y a distintos pensadores para que opinaran sobre diversos temas.

"Me propuso un programa de entrevistas de fondo. Me dijo que duraría apenas dos meses, que yo lo hiciera y así no había que despedir a nadie. Así empezó ´La entrevista con Sarmiento´ y ha durado 21 años gracias a la generosidad de ese hombre que por primera vez no está con nosotros".

Sarmiento destacó que justo esta semana está cumpliendo 47 años de ejercicio periodístico y que su primer artículo publicado fue cuando tenía 17 años.

"Era alumno de la Preparatoria 8 cuando hubo una manifestación el 10 de julio de 1971, allá por el Casco de Santo Tomás. Mis amigos fueron golpeados y atacados. Ninguno falleció, pero ellos vieron cómo es que otros morían y lo único que yo podía hacer fue tomar los testimonios de todos ellos.

"Escribí un artículo que le lleve a un escritor que yo admiraba. Se llamaba Federico Campbell y él se lo dio a José Emilio Pacheco de la revista Siempre y quien lo publicó en la sección que dirigía, era un suplemento cultural", relató.

Recordó que le pagaron 150 pesos por esa nota y aunque no supo por qué se había publicado en ese espacio, al verla impresa reconoció que deseaba hacer periodismo por el resto de su vida.

La idea original de ´La entrevista con Sarmiento´, subrayó, consistía en ofrecer un espacio que le diera cabida a los distintos puntos de vista que hay en el país.

"No era común que se ofrecieran tiempos a miembros de partidos de oposición y en un principio tuvimos muchos problemas. En el segundo programa tuvimos a Diego Fernández de Cevallos y empecé a recibir presiones de si eso era responsable o no".

En la actualidad, dijo, ya es común que todos los representantes de partidos políticos o candidatos a la presidencia estén en los diferentes medios de comunicación, lo cual celebra.

"Quienes tienen mi edad, saben que este país no siempre fue así y celebro que no lo sea. Qué bueno que ´La entrevista con Sarmiento´ ya no sea indispensable porque ya tenemos muchos espacios en las distintas emisoras de la televisión".

No obstante, aplaudió que siga vigente como escenario para conocer diversos puntos de vista.

"Ya me di cuenta de que cuando vienen premios Nobel y necesitan una entrevista en inglés, francés o portugués, me los mandan a mí porque tampoco todo el mundo puede hacerlas y me imagino que eso logra que conserve mi empleo", puntualizó.

A la celebración de "La entrevista con Sarmiento" asistieron los secretarios de Turismo, Enrique de la Madrid, y de Salud, José Narro; también los consejeros del INE Lorenzo Córdova y Benito Nacif, así como Alejandro Ramos, director general de Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano.

La activista social Isabel Miranda de Wallace, el exsecretario de Seguridad Pública Federal, Alejandro Gertz Manero; el panista Diego Fernández de Cevallos y el aspirante al Senado y exjefe de gobierno de Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera.

También llegó el vocero de la campaña de José Antonio Meade, Javier Lozano y los embajadores de Rusia, Israel, Perú, Canadá y Colombia en México, por citar algunos.

"La entrevista con Sarmiento" se transmite los días martes a las 22:30 horas por ADN40.