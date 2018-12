Selena llegará a Netflix en 2019

Por: Redacción



A través de sus redes sociales, Netflix anunció que está preparando una bioserie de Selena para el 2019.

Tras el éxito que tuvieron las series de Luis Miguel y José José, ahora la plataforma de streaming nos trae a otro artista latina que rompió fronteras.

Se espera que esta nueva versión, sea diferente a la que transmitió TNT.

En el video se escuchan aplausos y se ve el logotipo del nombre Selena, pero antes el título de una de sus canciones más famosas "Bidi bidi bom bom".

??Bidi Bidi Bom Bom ?? @SelenaLaLeyenda´s incredible life story is coming to Netflix as a scripted series! @selena_netflix was developed alongside and will be executive produced by The Quintanilla family #NetflixNewsWeek pic.twitter.com/5rljwl8k37