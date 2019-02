Selena Gomez y J Balvin preparan colaboración

ADN 40 - Selena Gomez y J Balvin anunciaron su primera colaboración juntos, una canción titulada ´I Cant Get Enough´, que saldrá al mercado el próximo 28 de febrero.

En publicaciones en sus redes sociales, tanto Balvin como Gomez publicaron fotos publicitarias con los productores Benny Blanco y Tainy, quienes trabajaron el tema.

Benny Blanco ha trabajado con artistas de la talla de Rihanna, Ed Sheeran, Maroon 5, Kanye West y la propia Selena Gomez, entre otros.

Por su parte Tainy tiene una trayectoria profesional que incluye éxitos de artistas como Wisin y Yandel, Don Omar, Ivy Queen, Jennifer Lopez y Janet Jackson.

En unas declaraciones a la revista Billboard, durante los ensayos de Premio ´Lo Nuestro´ en Miami, Estados Unidos, el colombiano Balvin aseguró que el tema "será un gran éxito mundial".

´I Cant Get Enough´ es la segunda participación de la texana Selena Gomez en el género urbano latino. En septiembre de 2018 formó parte del cuarteto que colaboró en el éxito ´Taki Taki´. La acompañaron Cardi B., Ozuna y DJ Snake.

Por su parte, J Balvin ha colaborado con Cardi B., en ´I like it like this´, en el que también participó Bad Bunny, y con Beyoncé, con la que hizo el remix de ´Mi gente´.