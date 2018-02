Selena Gómez se sincera sobre su lucha contra la depresión

Recientemente trascendió que Selena Gómez se internó por segunda ocasión en una clínica para tratar sus problemas de depresión y ansiedad, ella misma ha hablado sobre la lucha que atraviesa.

En una entrevista para Harper's Bazaar, llevada a cabo en la clínica de Nueva York en la que se encontraba, la cantante explicó lo difícil que ha sido el proceso.

"He tenido muchos problemas con la depresión y la ansiedad, he sido muy abierta a hablar al respecto pero no es algo que sienta que logre superar", compartió.

"No habrá un día en que me diga 'Aquí estoy usando un bonito vestido'. Creo que es una batalla que tendré que afrontar por el resto de mi vida, y estoy bien con eso porque sé que me estoy eligiendo a mí mismo por encima de cualquier cosa", agregó la intérprete de Bad Liar.

En octubre de 2015 Selena reveló que padecía Lupus y desde entonces su salud ha sido prioridad para ella, quien mencionó que al estar saludable "todo lo demás se acomodará".

Por otro lado, Gómez habló sobre el poder de las redes sociales, especialmente Instagram, en la que es una de las personas con mayor número de seguidores.

"Es una plataforma increíble, pero en muchos sentidos le da a la gente joven, incluida yo, una imagen falsa de lo que es importante. Así que, sí, es una relación compleja. Probablemente una de las más difíciles de mi vida", explicó.

Selena lanzó el año pasado algunas canciones, sin embargo, mantiene a sus fans en espera de su próximo álbum, para el cual se esta tomando el tiempo necesario hasta sentirse lista.