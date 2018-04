Selena Gomez cuestionada por fans en redes sociales

Aunque acumuló un total seis millones de ‘Me Gusta’ con una fotografía publicada en Instagram este fin de semana, Selena Gomez no realizó comentario alguno en sus redes sociales sobre la canción "Call out my Name" de su exnovio The Weeknd, en medio de las versiones que apuntan a una asociación de las letras del álbum con su ya finalizada relación sentimental.

De la misma forma, tampoco realizó comentario alguno sobre Justin Bieber, con quien terminó nuevamente su romance.

En cambio, Selena lució sonriente en la serie de fotografías que forman parte de una sesión para promocionar una reconocida marca de bolsos de la que ella es imagen.

Incluso algunos de sus fans cuestionaron la publicación, ya que las imágenes compartidas este fin de semana, coincidieron con la presentación del nuevo álbum My Dear Melancholy, de su expareja, el cantante The Weeknd, en el que se interpretó que parte de la letra: ‘casi me corto una parte de mí para salvar tu vida’, de una de sus melodías, se trató de una referencia al trasplante de riñón que recibió el año pasado.

La intérprete de Bad Liar, se ha mostrado muy activa en la plataforma social, ya que se pronunció contra las armas y apoyó un mayor control de éstas durante una protesta en la que estuvo presente y que después compartió a sus 135 millones de seguidores con el hashtag #marchforourlives. (Con información de Agencias)