Selena Gomez cobra exagerada suma por regresar a Instagram

Por: Redacción





La cantante regresó a las redes sociales luego de mantenerse alejada por cuatro meses, sin embargo se prevé que el inesperado regreso tenga detrás un jugoso

La estadounidense decidió mantenerse fuera de las críticas debido a una crisis emocional tras darse la noticia del matrimonio entre Justin Bieber y Hailey Baldwin, pero fue un emotivo mensaje de agradecimiento el que conmovió a sus fans en este regreso.

"Ha pasado bastante tiempo desde que tuvieron noticias de mí, pero quería desearle a todo el mundo un feliz año nuevo y darles las gracias por su cariño y apoyo. Este ha sido definitivamente un año de reflexión, desafíos y crecimiento. Ese tipo de retos son siempre los que te enseñan quién eres y lo que eres capaces de superar. Créanme, no resulta sencillo, pero me siento muy orgullosa de la persona en que me estoy convirtiendo y tengo muchas ganas de afrontar este año que empieza. Los quiero a todos", escribió la texana.

Luego del honesto mensaje, Gomez publicó una serie de imágenes donde promociona una línea de calzado deportivo, que al parecer forma parte de una campaña publicitaria.

De acuerdo con Hooper, una empresa de gestión de redes sociales, la interprete de ´Taki Taki´ cobra al rededor de 800 mil dólares aproximadamente por ´post´ posicionándose en segundo lugar, siendo Kylie Jenner quien encabeza la lista con 1 millón de dólares por publicación.