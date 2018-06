¿Sebastian Rulli y Angelique Boyer serán padres?

Redacción - Sebastian Rulli y Angelique Boyer han demostrado que son una feliz pareja mediante sus redes sociales.

Sin embargo hay una pregunta que todos los mexicanos les hacen constantemente: ¿Para cuando los niños?.

Recientemente el actor en una entrevista para El Gordo y La Flaca se sinceró sobre el tema.

"No sé (si tenga más hijos), no me lo he planteado como un objetivo de vida. Yo me siento totalmente pleno, lo hemos platicado con Angie, cuando ella se sienta preparada y si realmente lo quiere, yo estoy dispuesto, pero no lo quiero como una meta a conseguir y que luego, en el caso de que no, me frustre, para nada."

Rulli mantiene una relación con Angelique Boyer desde 2014, siendo padre de Santiago fruto de su matrimonio con Cecilia Galliano en 2007.

"Me siento totalmente pleno, feliz. Tengo la relación más hermosa que he podido soñar. Tenemos una familia de estas modernas, en donde Santi es totalmente pleno y feliz también. Entones, que sea lo que Dios quiera", explicó.