Se reúnen "Piper" y "Leo" de 'Hechiceras'

Dificil de creer, pero ha pasado 12 años desde la última vez que vimos 'Charmed' (Hechiceras) en la pantalla chica, y Holly Marie Combs (Piper) ha sido la encargada de sacar lágrimas de felicidad a los fans de la serie tras el reencuentro que tuvo con Brian Krause (Leo) y Drew Fuller (Chris, su hijo ficticio).

Holly, compartió en Twitter una fotografía en blanco y negro acompañada de quien fuera su familia en 'Hechiceras', festejando el cumpleaños número 38 de Fuller.

Celebrating our son´s 40th birthday. Just kidding he´s really 38 but same thing. #Charmed #FamilyPortrait pic.twitter.com/1aVEVaJOMv