Se reúne elenco de 'Zoey 101', pero sin 'Zoey'

Por: Redacción





Los actores de la famosa serie juvenil "Zoey 101", se reunieron después de 11 años y han causado grandes rumores de un regreso a la pantalla, noticia que de ser verdad, ocasionaría grandes emociones a los fans.

Hace unas semanas, se especuló acerca de un presunto retorno a las pantallas

La foto del reencuentro fue compartida por los actores de la serie en Instagram.

En las imágenes, se aprecia a Sean Flynn (Chase), Matthew Underwood (Logan), Paul Butcher (Dustin), Erin Danders (Quinn), Victoria Justice (Lola), Jack Salvatore (Jack) y Chistopher Massey (Michael) junto al creador Dan Schneider.

La gran ausente fue la protagonista Jamie Lynn Spears, la popular Zoey.

¿Por qué no asistió?

Y es que la hermana de Britney Spears se encontraba en Atlanta por motivos de trabajo, sin embargo, compartió un video del saludo que recibió de sus compañeros.

"No solo no pude ir a la reunión, sino que no pude responder al Facetime porque me quedé dormida... ¡Gracias por el vídeo y espero verlos muy pronto!", escribió Jamie Lynn Spears en Instagram.