Se retira Mon Laferte de los escenarios

Redacción - La cantante chilena Mon Laferte confirmó su deseo de retirarse de los escenarios temporalmente tras finalizar su gira de conciertos.

"Han sido tres años de no parar y me duele la espalda horrible de tantas giras y viajes" declaró la cantante quien a pesar de encontrarse en uno de los mejores momentos en su carera dice ya padecer los estragos del éxito.

"Necesito un tiempo también como para reflexionar lo que ha pasado, porque no he tenido el momento como de parar y ver todo lo que ha pasado este tiempo, que han sido cosas increíbles", agregó.

Escribir canciones, un proyecto de mezcla de música, danza son algunas de las actividades que la interprete de "Tu Falta de Querer" tiene pensado hacer para esta pausa laboral.

Sin embargo, antes de iniciar con esta ausencia del ambiente musical, Mon realizará un concierto junto al tenor Placido Domingo, evento que la tiene muy nerviosa.

"Yo no he hablado con él todavía, entonces eso creo que me genera más nervios, estoy súper impaciente, no sé cómo será su personalidad, me imagino que debe ser muy detallista para trabajar, entonces cómo quiero aprender de él y también me genera un miedo de si lo voy a hacer bien, se me olvidan las canciones cuando me pongo nerviosa, aunque me la sepa se me borra por completo, a veces un coro completo", finalizó.