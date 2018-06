Se pierde la ´fama´ de Rubí Ibarra; exmánager la despoja de sus redes sociales

Redacción

Hace poco más de un año, finales de 2016 para ser exactos, Rubí Ibarra se convirtió en una 'celebridad' de las redes sociales, luego de que se hiciera viral una invitación donde se festejarían sus XV años.

Como recordaremos, en aquel entonces, varias marcas, famosos y hasta políticos se 'autoinvitaron' a la llamada 'fiesta del año', que se realizó el pasado 26 de diciembre en el pueblo llamado La Joya, en San Luis Potosí, donde acudieron más de 30 mil personas.

Tras la fiesta, varias personas buscaron a Ibarra y su familia para ofrecerles ostentosos regalos; sin embargo, ella solamente quería una cosa: ser cantante.

Varios meses después, la joven logró su sueño y debutó con el tema 'Soy aquella'.

La carrera musical de Rubí desde sus inicios estuvo envuelta en la polémica, siendo duramente criticada por su talento o por la vestimenta que utilizó en sus presentaciones.

A pesar de lo anterior, la joven siguó adelante, sin embargo, de la noche a la mañana la llamada 'quinceañera más famosa de México' desapareció virtualmente.

Y es que, sus cuentas en Facebook, Twitter e Instagram de manera repentina fueron desactivadas, y tuvieron que pasar varios meses para supiéramos qué había pasado en realidad.

A través de una nueva cuenta en Facebook, la joven de ahora 16 años explicó que su exmánager fue el responsable de su 'desaparición'.

"Mucha gente me ha dicho qué ha pasado con mis redes sociales, más con la de Instagram, con la que yo estaba verificada no les he querido decir pero ya les voy a decir mi exmánager (quien representa también a Lorena Herrera y Maribel Guardia), me quitó la página las que ya estaban verificadas tanto como Facebook e Instagram, me las quitó, se las quedó él, no sé si las borro, las escondió, no sé, el chiste es que ya no aparecen", explicó Rubí.

Después ese trago amargo, la joven intenta relanzar su carrera musical y recuperar la fama que adquirió por medio de un video viral.

(Con información de Excelsior)