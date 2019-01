Se interna Paris Jackson en centro de rehabilitación

Espectáculos - 16/01/2019 10:56 a.m.

Por: Redacción





, hija del "Rey del Pop" ingresó a undepara recibir ayuda por sus problemas de

Anteriormente la modelo de 20 años ya había hablado de su batalla contra la depresión y la ansiedad.

"Después de un ajetreado año de compromisos laborales que la han llevado por todo el mundo, Paris decidió que necesita tomarse un tiempo para reiniciar, realinear y priorizar su salud física y emocional sostuvo una fuente cercana a Jackson a People".

Según estas declaraciones, "ella se registró en un centro de tratamiento para ayudar en su plan de bienestar y espera salir revitalizada y lista para abordar nuevos y emocionantes proyectos que la esperan".

En 2013 la hija del fallecido Michael Jackson estuvo internado por atentar contra su vida. Después se dio a conocer que fue víctima de bullying en el colegio.

Confeso en 2017 a la revista Rolling Stone que ella misma intentó suicidarse "varias veces", pero solo una salió a la luz.

"Me odiaba a mí misma, tenía muy baja autoestima, pensaba que no podía hacer nada bien y que no merecía vivir", narró en aquel entonces.

Con información de Quién.