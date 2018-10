Se declara transgénero, exguitarrista de ABSU

Por: Redacción



A través de un comunicado en su cuenta de Facebook, el exguitarrista de ABSU quien un día fuera conocido como Vis Crom, se dio a conocer públicamente como trangénero.

Ahora con el nombre de Melissa Moore salió a defender su identidad de género, la cual dice esta amenazada por el gobierno de Donald Trump, el cual propone definir el género de una persona por su sexo biológico al nacer.

"¡ATENCIÓN! La mayoría de ustedes me conocen de mi época como Vis Crom de ABSU, aunque probablemente no me parecía a Melissa en aquel entonces. Soy una mujer transgénero.

Si vives en los Estados Unidos, les pido a todos los verdaderos hermanos de Heavy Metal que NO VOTEN POR LA ESCORIA REPUBLICANA el 6 de noviembre. Están iniciando literalmente una inquisición contra las personas trans. Odio la política y nunca lo hago publico, pero esto es real y desesperado; esto no es política, es un intento de exterminar. La palabra en la calle es anti-trans: se está atacando físicamente ferozmente e incluso se le niegan los documentos (como las renovaciones de pasaportes) para huir de esta distopía. Tengo la intención de ser un "cuchillo en la garganta" de esta escoria evangélica, pero no puedo luchar solo.

Gracias por tu tiempo. Todos estamos en el mismo equipo. ¡Sexo, copetes y Metal para toda la vida! 666.", publicó.

En Twitter, Melisa intercambió mensajes con sus excompañeros a quien llamó transfóbicos, culpándolos de la disolución de ABSU y en parte por su salida.

"Es una larga historia y hoy es un día ajetreado, pero básicamente la "transfobia más problemática" fue la de mis compañeros de banda. ABSU está dividido y todavía estoy sin saber cómo manejarlo. ES SOLAMENTE porque soy trans", tuiteó.

Melissa formó parte de ABSU desde el año 2011, donde tocó en su último disco llamado "ABZU", álbum que lo trajo a México en 2012 y 2016.