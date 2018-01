Se cumple una década de Breaking Bad

Redacción - Han pasado 10 años desde el estreno de una de las series que hasta la fecha han sido de las más exitosas.

"Terminar Breaking Bad es como retirarse después de ganar el Super Bowl", comentó Bryan Cranston al finalizar el rodaje.

La cadena AMC emitió un clip el cual resume los 62 capítulos de la aclamada serie creada por Vince Gilligan, la animación muestra la historia de Walter White, un profesor de secundaria diagnosticado con cáncer pulmonar quien hace un giro de 180 grados transformándose en Heisenberg, en tan solo un minuto

Celebrate the #BrBa10 anniversary with a series marathon on AMC! Relive your favorite moments and join the conversation on #BrBa10! pic.twitter.com/WWCMYvf0ES