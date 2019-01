´Se comen´ a Gomita por reclamar a AMLO desabasto de gasolina

Espectáculos - 10/01/2019 09:43 a.m.

Por: Redacción



A través de su cuenta de Twitter, Aracely Ordaz mejor conocido como Gomita se quejó por el desabasto de gasolina que vive actualmente varios estados del país.

Al verse afectada por el problema, le mandó un tuit contundente al presidente, Andrés Manuel López Obrador.

"Qué onda con la gasolina señores que vamos a hacer, señor presidente si no nos da no nos quite, escribió Gomita a AMLO.

Varios usuarios de la red social tundieron a la celebridad, diciéndole que no sabía del tema, hubo otros que le explicaron la causa del desabasto.

"Si no conoces del problema a fondo de fuentes confiables, entonces deja de escribir tonterías y metiendo ideas a la gente".

"Es neta! Jajaja, ahora si la cagaste baby".

"Pobrecita de ti".