Se cancela visita de Nicolas Cage a México

ADN 40

Por: Redacción





Por una sinusitis aguda Nicolas Cage canceló su asistencia al Festival Internacional de Cine de Guanajuato, que esta noche le rendiría homenaje en esta ciudad.

Sarah Hoch, directora del certamen, indicó que fue recomendación médica, pues además el actor comienza rodaje el próximo martes en Estados Unidos.

A través de un comunicado de prensa el actor de ´Leaving Las Vegas´ ofreció una disculpa a sus seguidores, "me siento afligido por no poder asistir; sin embargo me comprometo a una nueva invitación para el próximo año".

"Hace tres, cuatro días, que comenzaba a sentirse mal y dijo que no nos preocupáramos porque estaba bien y se iba a curar rápido. Con los días fue empeorando y los doctores le dijeron que fuera al doctor a ver si podía volar, todavía la intención de él era subirse al avión, pero le dijeron que no", mencionó Hoch en un encuentro con la prensa.

La directora también señaló que en dos ocasiones se cambió el horario del vuelo, esperando que mejorara en salud. Al final el festival, no tendrá pérdidas económicas, pues le boleto puede guardarse y "(Nicolas Cage) promete venir el próximo año y cuidar las fechas", señaló.