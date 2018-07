¡Se agotan crocs con tacón!

Redacción

Durante esta semana el Internet se vio plagado por el nuevo modelo de las controvertidas sandalias crocs.

Varios portales mencionaron que el lanzamiento de estas controvertidas sandalias se debía al triunfo de Balenciaga con su modelo maxi plataforma para la colección de verano 2017, por lo que la controvertida marca de calzado apostó por este nuevo diseño.

Con el nombre de Cyprus B Hell, el modelo esta disponible en negro, blanco, gris y verde.

Fue tanto su éxito que las glamurosas sandalias se agotaron en el sitio oficial y en Amazon hay muy pocas.

Cuentan con un tacón de 10 centímetros, pero esto no es lo único diferente que tienen ya que no tienen los míticos agujeritos del modelo clásico.

Por su parte la compañía tomó el fenómeno con humor en sus redes sociales.

#TBT to these high heels from our archive that are breaking the internet this week ?? pic.twitter.com/vrPah9d5Ny