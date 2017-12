¿Se acabó la guerra entre Taylor Swift y Katy Perry?

Katy Perry y Taylor Swift solían ser amigas hasta que tuvieron un conflicto por bailarinas que abandonaron a Swift para irse con Perry; desde entonces iniciaron una batalla de declaraciones e indirectas.

Este año Katy sorprendió a todos sus seguidores con la intención de hacer las paces con Taylor, en repetidas ocasiones ha hablado sobre el perdón y lo importante que sería reconciliarse con su "enemiga".

Aunque Swift no respondió a ninguna de las declaraciones de Perry, han surgido nuevos rumores de que se han reconciliado.

De acuerdo con información de E!, las estrellas han hecho las paces finalmente, además existe la teoría de que Katy aparecerá en el nuevo video de Taylor.

La intérprete de Gorgeous se encuentra en Miami filmando su nuevo videoclip, casualmente la intérprete de Swish Swish se encuentra en la misma ciudad preparando su tour.

Testigos afirman que en el set de grabación se encontraba Katy, incluso circulan fotografías en las que efectivamente aparece, o bien podría tratarse de alguien con un gran parecido.

No hay nada confirmado, pero de ser una realidad, ver a Katy Perry y Taylor Swift en un mismo video marcaría un importante suceso en la industria pop.

Breaking news: According to several sources Katy Perry was spotted at the set of Taylor Swift upcoming music video"End Game" pic.twitter.com/NAqacze3o8