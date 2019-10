Scarlett Johansson le pone fin a Natasha Romanoff en ´Black Widow´

Por: Redacción





Durante una entrevista en el show de Jimmy Fallon, la actriz Scarlett Johansson habló del destino que le depara a ´Black Widow´ después de su película en solitario.

Johansson lamentablemente dijo que ya no volveremos a ver a "Natasha Romanoff" después de dicha cinta.

"Hay muy pocas cosas que son un hecho, pero definitivamente la muerte es muy segura, ¿cierto? Sí, definitivamente. Pero las personas... definitivamente no lo creen y han tratado de convencerme de que mi personaje no murió de verdad, sino que tal vez exista en un universo alternativo. Pero no, creo que la muerte es el final", aseguró.

La actriz dijo que definitivamente ´Black Widow´ le dio ahora si la sensación de un cierre que no tuvo en ´Endgame´.

"No puedo esperar a compartir [Black Widow] con todo el mundo. Fue fantástica. Digo, no soy imparcial, pero estoy muy emocionada. Honestamente, me trajo una sensación de cierre que necesitaba. Porque siento que me liquidaron en la última [película], emocional y literalmente".

La película marcará el comienzo de la fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel y se espera que se estrene en mayo de 2020.