Sam Smith, enamorado de la ´Casa azul´ de Frida Kahlo

ADN 40 - El cantante Sam Smith visitó la ´Casa Azul´ de la pintora Frida Kahlo en la que aseguró que encontró paz y armonía, destacando que cada vez que acude al país asiste a la casa de la artista, la visita se dio durante su estancia en la Ciudad de México a propósito de la presentación que ofrecerá esta noche en el Palacio de los Deportes.

"Mi corazón está lleno de Frida en este momento. Cada vez que vengo a la Ciudad de México, voy a la casa de Frida. No puedo explicarlo pero me restablece. Un lugar pacífico e inspirador. Estoy tan feliz de haber traído a mi equipo conmigo esta ocasión. Gracias por mostrarnos todo. Te amo Frida", compartió Smith en su cuenta de Instagram.

El intérprete se encuentra en medio de su gira ´The Thrill Of It All Tour´ con la que se presentó el pasado 25 de julio en la Arena Monterrey, en dicho recinto sus seguidores presenciaron un recorrido musical de sus más grandes éxitos. Smith tiene programado su segundo show en suelo azteca esta noche en el Palacio de los Deportes.

Smith de 26 años de edad, cantante y compositor británico saltó a la fama a finales de 2012 y desde entonces se ha convertido en todo un referente del pop inglés. Además su carrera se ha caracterizado por participar en diversas causas a favor de la comunidad LGBT.

Durante su fructífera trayectoria ha vendido más de 8.5 millones de discos a nivel mundial, que le han valido diversos reconocimientos, entre los que destacan cuatro Premios Grammy en la edición de 2015; así como el Globo de Oro y el Oscar a la mejor canción original en 2016 por el tema ´Writing´s on the Wall´ de la cinta ´Spectre´.