Salma Hayek, la actriz mexicana mejor pagada en Hollywood 

Notimex -

Son muchas las actrices mexicanas que buscan destacar en Hollywood. Algunas han llegado, pero sólo Salma Hayek es la más aclamada, afamada y mejor pagada en la llamada "Meca del cine". Este 2 de septiembre celebra su cumpleaños número 53.

Tras haber sido nominada como Mejor Actriz al premio Oscar 2003 por su trabajo en el filme Frida, se convirtió en la mexicana de mayor éxito a nivel mundial.

Nació en 1966 en Coatzacoalcos, Veracruz. Es hija del político y empresario Sami Hayek Domínguez, así como de la cantante de ópera Diana Jiménez Medina.

Aunque inició la carrera de Relaciones Internacionales, la abandonó al poco tiempo para dedicarse a la actuación, medio en el que hizo sus pininos a través de la obra infantil Aladino.

Después trabajó en la telenovela Nuevo amanecer (1988); hizo un par de comerciales para la televisión, fue "La chica de Televisa" y finalmente, protagonizó Teresa en 1989.

Al inicio fue un melodrama de relleno, pues se transmitía por la tarde. Nadie le tomaba importancia porque en el elenco figuraban actores poco conocidos. Sin embargo, la buena interpretación que dio al personaje, que en el pasado había hecho Maricruz Olivier, hizo que la cambiaran al horario estelar y batió récord de audiencia en México.

Dada la fama que Salma alcanzó, se trasladó a Los Ángeles, California, para estudiar actuación. Experimentó con pequeños papeles en telefilmes hasta que en 1995 volvió a México para rodar El callejón de los milagros, del director Jorge Fons y aceptó participar en Desperado, al lado del español Antonio Banderas.

Por la forma en que se proyectó al lado de Banderas, la actriz se ganó el título de "La latina más cachonda", pues ambos hicieron escenas de cama muy explosivas.

De ahí, la llamaron para actuar en Del crepúsculo al amanecer (From dusk till dawn) en la que destaca por una sobresaliente escena en la que realiza un erótico baile mientras una pitón amarilla recorre su cuerpo. Dicha escena que protagoniza al lado de Quentin Tarantino, convirtió al filme en un clásico del cine contemporáneo.

Tarantino fue el responsable de convencerla para que la hiciera. Le dijo que Madonna estaba a punto de aceptar el papel. Entonces, Salma se sometió a dos meses de tratamiento de hipnosis a fin de prepararse mental y físicamente, pues le dan fobia las serpientes.

Entre su filmografía destacan también: Fled (Perseguidos), 1996; ¿Quién diablos es Juliette?, 1997; Fools rush in (Un impulsivo y loco amor), 1997; Follow me home, 1997, y The hunchback (El jorobado de Notre Dame), en 1997.

Además, Breaking up, 1997; Stole di stole, 1998; 54 (Studio 54), 1998; The faculty, 1998; Wild, wild West (Las aventuras de Jim West), 1999; Dogma, 1999; El coronel no tiene quién le escriba, 1999 y Frida (2000).

Por esta última, en la que además fungió como productora, Hayek se convirtió en la primera mexicana en ser nominada al premio Oscar como Mejor Actriz. Ya en 1954 lo había logrado Katy Jurado, pero como Actriz de Reparto.

En marzo de 2007 se dio a conocer que la afamada artista estaba embarazada y comprometida con el importante empresario francés Francois-Henri Pinault. El 21 de septiembre del mismo año, la actriz dio a luz a Valentina Paloma Pinault Hayek.

En septiembre de 2008 estrenó la tercera temporada de la teleserie Ugly Betty, de la cual es productora y por la cual fue nominada a un premio Emmy. A través de su productora Ventana Rosa desarrolla una serie de programas y series como Monarca, que estrenará este mes.

Salma Hayek también sobresale por su labor filantrópica y de activismo social. Se ha caracterizado por participar en campañas sobre el sida, el cáncer, la violencia a las mujeres, los derechos humanos y la defensa de los inmigrantes y los niños, entre otras.

En 2010, participó en un "spot" publicitario de "Iniciativa México", en el que invitaba a construir un mejor país, lo que causó polémica ya que lleva varios años viviendo en el extranjero.

En julio de ese mismo año se estrenó el filme Grown ups (Son como niños), una comedia en la que comparte créditos con Adam Sandler, Kevin James, Chris Rock, Rob Schneider y David Spade.

También ha trabajado en películas como Puss in boots (El gato con botas), al lado de Antonio Banderas y La chispa de la vida, dirigido por Alex de la Iglesia. Por su desempeño fue nominada a un Premio Goya en la categoría de Mejor Interpretación Femenina Protagonista.

En 2012, la mexicana estrenó el filme Salvajes, del director Oliver Stone, basada en la homónima novela de 2010 de Don Winslow, película en la que comparte créditos con Blake Lively, Taylor Kitsch, John Travolta, Benicio del Toro y Demian Bichir.

El 2 de octubre de 2013, la actriz recibió el "Medallón a la Excelencia" cuya distinción concedida por el Instituto del Caucus Hispano del Congreso (CHCI), se realizó en el marco del "Mes de la Herencia Hispana", que se llevó a cabo del 15 de septiembre al 15 de octubre.

En fecha reciente, la mexicana se presentó en la D23 EXPO, donde se revelaron las primeras imágenes de ella con el traje de "Ajax", líder de los llamados "Eternos" que formarán parte de la fase cuatro del UCM (Universo Cinematográfico de Marvel).

Hace unos días, lamentó los hechos ocurridos en su natal Coatzacoalcos, Veracruz, donde se registró un ataque en el bar El Caballo Blanco, que dejó casi 30 personas muertas.

"Desgraciadamente, ésta es una más de las innumerables desgracias que pasan a diario en México. Esperamos que las autoridades cumplan su promesa de parar la violencia. Ya es hora de que se acabe tanto sufrimiento en un país que lo tiene todo", escribió en sus redes sociales.