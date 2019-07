Salma Hayek, honrada de ser elegida por Meghan Markle para revista

Notimex -

La actriz mexicana Salma Hayek dijo sentirse honrada al haber sido elegida por la Duquesa de Sussex, Meghan Markle, para formar parte del número especial titulado "Fuerzas para el cambio" de la edición británica de Vogue.La protagonista de cintas como El callejón de los milagros y Frida, fue fotografiada por Peter Lindbergh; aparacerá en dicha publicación con una imagen en blanco y negro, discreta, con cabello suelto y portando un sombrero.

Mediante su cuenta de Instagram, Salma expresó: "Estoy más que honrada de haber sido elegida por La Duquesa de Sussex y @BritishVogue para el número especial Forces for Change. Me siento increíblemente inspirada por ser incluida en la compañía de mujeres que admiro, por una mujer que admiro".Recientemente se anunció que la actriz y productora veracruzana se integrará al Universo Cinematográfico de Marvel con la película The Eternals, prevista para estrenarse en 2020.

En la portada de la revista aparecen 15 mujeres de diversos ámbitos a las que admira Megan, quien fue invitada como editora para el número de septiembre. De acuerdo a información de El País el editor en jefe, Edward Enninful, explicó que la Duquesa no aparecerá en la publicación ya que ella pensó que hacerlo sería una fanfarronada.Asimismo, el número incluye una entrevista con la exprimera dama estadounidense, Michelle Obama, realizada por Meghan, quien el pasado 6 de mayo se convirtió en madre de Archie Harrison, hijo del Príncipe Harry de Inglaterra.

La activista Sinead Burke, la boxeadora Ramla Ali, la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinta Ardern, la bailarina inglesa Francesca Hayward, y la joven activista Greta Thunberg, son algunas de las mujeres que integran la portada.