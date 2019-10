Salma Hayek felicita a Ryan Reynolds con divertido reclamo

Espectáculos - 24/10/2019 07:00 a.m.

Notimex -

La actriz mexicana Salma Hayek utilizó su cuenta en redes sociales para enviar una felicitación a su amigo, el también actor Ryan Reynolds, quien este miércoles cumple 43 años.

La protagonista de filmes como El callejón de los milagros, Frida y Son como niños, compartió en Instagram una fotografía en la que luce cabello rubio y aparece sonriendo y sujetando una botella de ginebra, mientras que Ryan hace un gesto extraño junto a ella.

"Sí, Ryan, estoy usando tu cumpleaños para publicar esta foto en la que no me veo tan mal, mientras tú te ves golpeadísimo, y también quiero aprovechar esta oportunidad para recordarte que me ibas a mandar unas botellas de tu ginebra 'Aviation' para mi cumpleaños y ¡que fue hace casi dos meses! Si quieres ver más fotos tuyas checa mis historias. Ah y por cierto, feliz cumpleaños", escribió la actriz para acompañar la foto.

Momentos después, el actor contestó: "Te enviaré tanta ginebra que podría arruinarte la vida. Además, su piscina ya no está llena de agua. Vamos ... toma un sorbo". A lo que Hayek reaccionó con "asegúrate de que lleguen antes de que yo tenga 100!!!".



Asimismo, Hayek también publicó varias imágenes en las que aparece junto a Samuel L. Jackson y Reynolds durante la promoción de la cinta Duro de cuidar, y en las que Ryan aparece cortado en todas las imágenes.