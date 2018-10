Sale chileno Diego de "La Academia"

El participante Diego Almonte fue el noveno expulsado de "La Academia", con ello quedaron definidos los cinco finalistas del reality

Notimex - El cantante chileno Diego Almonte se convirtió en el noveno expulsado de "La Academia" y con ello en el integrante que no pasó a la final de este "reality" musical que se llevará a cabo el 7 de octubre próximo.

Aunque fue calificado de manera positiva por los críticos tras la interpretación de "Te amo", pero no tanto en la de "Aire", el joven dijo adiós al proyecto.

El grupo de finalistas quedó integrado por Paola (Guatemala), Dalia (Tijuana), Alexis (Chiapas), Katheryn (Honduras) y Silvia (Michoacán).

Al inicio de la gala, el conductor Adal Ramones informó que el ganador del primer lugar, además de obtener un premio económico de un millón de pesos, se hará acreedor a un auto último modelo, así como un viaje a Nueva York con un acompañante.

Tras el "opening" con los temas "La calle de las sirenas", "Ni tú ni nadie", "Ven claridad" y Mentiras", se dio a conocer que los alumnos interpretarían dos temas. El primero mostraría su progreso, mientras que el segundo haría salir de su zona de confort

El director Héctor Martínez eligió éste último para cada participante, pero hubo inconformidades. Por ejemplo, Dalia se quejó de que le pusieran "I will survive" cuando el idioma inglés no es su fuerte. Silvia Zepeda dijo que lo suyo no es el baile, pero lució espectacular a través de "Ese hombre" en versión salsa.

El desempeño de Alexis gustó más o menos a los jueces, a través de la canción "A todo pulmón", y aunque a éstos también les agradó lo que hizo Paola en "Me va a extrañar", Arturo López Gavito subrayó que no le había gustado.

Incluso, esta fue una constante durante toda la emisión, pues al juez pocos trabajos en el escenario le convencieron.

Como ya es común, Horacio Villalobos y el director Héctor Martínez se enfrascaron en una discusión cuando el segundo habló acerca de la falta de educación del primero.

Asimismo, les dijo que cuando tengan la oportunidad de dirigir la escuela de alto rendimiento serán libres de poner vibratos y montajes. Por ahora creen que es perfecta la manera en que están preparando a los alumnos.

"Para hablar de educación usted no es ejemplo dada la manera en que se dirige a los alumnos de ´La Academia´, y en segundo lugar, no quiero hablar de sordera porque significa ofender a un grupo vulnerable. Prefiero hablar de sensibilidad a las críticas, nosotros aquí hacemos nuestro trabajo", expresó Villalobos.

Erasmo Catarino convivió con los alumnos durante un día de la semana y Saúl el Jaguar estuvo presente como invitado especial.