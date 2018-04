Sacan al mercado Barbie de Frida Kahlo

Redacción

La polémica Barbie inspirada en la mexicana Frida Kahlo saldrá a la venta este viernes.

Varias tiendas y sitios especializados en juguetes sacaron la preventa de la muñeca, pero en pocas horas se agotó, pesé a la protesta de los familiares de la artista.

Mattel anunció en pleno Día Internacional de la Mujer que Frida estaría dentro de la s17 féminas inspiradoras de una colección especial.

Entre las características de la figura es que cuenta con 28 centímetros de altura, pelo negro, ojos color café, labios rojos, vellos en el entrecejo, falda azul, camisa negra y chal color carmín.

Por su esto fuera poco, la muñeca fue empacada en una caja con la marca Barbie e incluye fotografías y una reseña de la obra Las dos Fridas.

Mara Romeo y su hija Mara de Anda, herederas de la fallecida Isolda Pineda Kahlo, sobrina de la pintora rechazaron la creación de la figura por no ser consultadas.

A las críticas se sumó Salma Hayek, quien lamentó "el hecho de tener una Barbie de alguien que nunca trató de parecerse a nadie y fue muy original".

Ante esta polémica, Mattel argumentó que siguió la distribución porque su trato fue con Frida Kahlo Corporation, compañía que desde 2005 cuenta con los derechos cedidos por la propia Pineda Kahlo, de la que Mara Romeo y Mara de Anda son accionistas.

#OOAK #BARBIE #repaint of #Frida #Kahlo by https://t.co/Iepl3tpmcT up for #eBay #Auction at https://t.co/aZW0YSbvsq if you are a fan and like this collectible bid now or forever hold your brush! #artist #mexican #icon #art #paint pic.twitter.com/xff0bmHHkE