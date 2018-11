Ryan Reynolds indignado con Blake Lively por serle infiel... ¡con fantasmas!

Por: Redacción



Sin lugar a dudas, el matrimonio de Ryan Reynolds y Blake Lively puede considerarse como uno de los más sólidos de Hollywood. Pero, ¿acaso ella está teniendo una aventura tipo 'Ghost: la sombra del amor'?

La pareja se caracteriza por hacerse bromas entre ellos a través de las redes sociales, y la más reciente publicación del protagonista de Deadpool es un claro ejemplo.

El New York Post publicó en su cuenta de Twitter la noticia de una mujer que, tras decir que había mantenido relaciones sexuales con 20 fantasmas y que actualmente mantiene una relación seria con uno de ellos con quien quiere "sentar la cabeza" y tener hijos fantasmas.

El suceso se ha hecho viral hasta el punto de que el Reynolds lo ha aprovechado para trollear una vez más a Blake ya que la protagonista de la historia paranormal, Amethyst Realm, guarda un cierto parecido con la actriz.

Reynolds escribió un tweet con el mensaje "¿así es como lo descubro?", en tono de reclamo por la supuesta infidelidad de su esposa.

THIS is how I find out?