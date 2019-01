Ryan Gosling pide comercio justo para Congo

Espectáculos - 08/01/2019 09:21 a.m.

AP - Mientras aumentan las tensiones en el Congo por el retraso en el anuncio de los resultados de las elecciones presidenciales, el actor canadiense Ryan Gosling exhortó al comercio justo de los minerales estratégicos del país.

Gosling colaboró en un libro sobre el país centroafricano con activistas y expertos que han instado a las autoridades congoleñas a anunciar a un ganador verosímil.

El domingo la comisión electoral de Congo retrasó indefinidamente el anuncio del resultado de las votaciones del 30 de diciembre. Sin embargo, la influyente Iglesia católica dijo que puede ver a un claro ganador por los 40,000 observadores que destinó a lo largo del país y pidió a la comisión electoral que publique los resultados reales "en apego a la verdad y la justicia".

El gobierno de Estados Unidos también instó a la comisión electoral a presentar resultados precisos que correspondan a los anunciados en cada una de las 75,000 casillas electorales en el Congo. El presidente Donald Trump dijo que personal del ejército ha sido enviado al país centroafricano para proteger los bienes estadounidenses de posibles "manifestaciones violentas".

El gobierno de Congo ha tratado de impedir las conjeturas sobre el ganador antes de que se anuncien los resultados oficiales, y ha bloqueado Internet en el país para evitar las especulaciones en las redes sociales.

Gosling viajó al Congo para tomar las fotografías que ilustran el libro "Congo Stories", publicado el mes pasado con textos escritos por John Prendergast y otros especialistas en el país.

Al comentar sobre la difícil situación en Congo, Prendergast se sumó a los llamados por resultados precisos tras las elecciones.

"Es imposible ignorar las montañas de evidencia de una elección robada y un gobierno robado", dijo Prendergast. "Si se roban el resultado electoral final, esto simplemente agravará las pérdidas del pueblo congoleño, cuyos recursos y derechos han sido robados por los gobernantes del Congo en el presente y en el pasado".

Gosling pidió que los consumidores de celulares inteligentes, muchos de los cuales contienen minerales estratégicos de Congo, tomen decisiones informadas para ayudar a mejorar la vida del pueblo de donde provienen estos recursos.

"He escuchado que si Congo fuera el beneficiario de sus propios recursos naturales sería uno de los países más ricos en el mundo en vez de ser uno de los más pobres", escribió Gosling, al responder preguntas de The Associated Press vía correo electrónico.

"Las elecciones fugaces que tomamos como consumidores pueden tener consecuencias de por vida para la gente de los países de donde se obtienen los recursos para esos productos", agregó Gosling. "Tenemos la oportunidad como consumidores de apoyar a aquellos que están siendo explotados en sus esfuerzos por alcanzar la justicia y vivir las vidas a las que tienen derecho".

Las elecciones de Congo son una oportunidad para el cambio, de acuerdo con los activistas con los que colaboró Gosling en el libro.

"La gente del Congo está hambrienta de cambio después de 17 años de falta de dirección de (el presidente Joseph) Kabila," dijo Chouchou Namegabe, un periodista congoleño. "Estas elecciones representan la posibilidad de tener la primera transición democrática del poder en el Congo en su historia tras la independencia... La gente congoleña necesita elegir quién los gobierna aunque esta elección probablemente no resulte en ello".