Rose McGowan califica como una farsa protesta en los Golden Globes

Rose McGowan fue una de las primeras actrices en romper el silencio sobre el abuso sexual en Hollywood, ha apoyado a otras víctimas y se ha lanzado en contra de personas a las que ha considerado "hipócritas" por hablar sobre el tema, y ahora lo ha hecho de nuevo.

El día de ayer en la entrega de los Globos de Oro decenas de celebridades acudieron vestidas de negro en señal de protesta por la ola de escándalos sexuales que se desataron en Hollywood y en apoyo a la campaña "Time's Up", fue aplaudido por miles de personas, pero también criticado por otras.

Rose fue una de las celebridades que se alzó en contra del movimiento considerándolo como una farsa.

"Ninguna de estas personas elegantes vistiendo de negro para honrar nuestras violaciones hubiese levantado un dedo (de no haber sido por el escándalo). No tengo tiempo para la farsa de Hollywood", escribió en Twitter.

Por otro lado, McGowan aplaudió el discurso de Oprah Winfrey y recordemos que en días anteriores llamó hipócrita a Meryl Streep, quien ha tenido una amistad por muchos años con Harvey Weinstein.

And not one of those fancy people wearing black to honor our rapes would have lifted a finger had it not been so. I have no time for Hollywood fakery, but you I love, .@AsiaArgento #RoseArmy https://t.co/9e0938y5sI