Roma triunfa en los Oscar en 3 categorías

El cineasta mexicano Alfonso Cuarón se llevó hoy el Óscar a la mejor dirección por "Roma", segunda estatuilla que logra a lo largo de su carrera en esta categoría tras la que logró por "Gravity" en 2014. EFECuarón salió como vencedor hoy frente a los también aspirantes Pawel Pawlikowski ("Cold War"); Yorgos Lanthimos ("The Favourite); Spike Lee ("BlacKkKlansman) y Adam McKay ("Vice").

Asimismo, la cinta protagonizada por Yalitza Aparicio también triunfó en otras dos categorías, 'mejor fotografía' y 'mejor película extranjera'.

Sus rivales en esos campos eran Lukasz Zal ("Cold War"); Robbie Ryan ("The Favourite"); Caleb Deschanel ("Never Look Away") y Matthew Libatique ("A Star is Born") para mejor fotografía y en pelícua extranjera, las rivales de "Roma" eran "Capernaum" (Líbano), "Cold War" (Polonia), "La sombra del pasado" (Alemania) y "Shoplifters" (Japón).