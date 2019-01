"Roma" se lleva diez nominaciones al Óscar

Espectáculos - 22/01/2019 07:49 a.m.

EFE - La película mexicana "Roma", de Alfonso Cuarón, y "The Favorite", de Yorgos Lanthimos, parten como las máximas favoritas en la 91 edición de los Óscar con diez nominaciones cada una, informó hoy la Academia de Hollywood.



La estatuilla a mejor película la disputarán "BlacKkKlansman", "Black Panther", "Bohemian Rhapsody", "The Favourite", "Green Book", "Vice", "Roma" y "A Star is Born".



Las candidaturas de "Roma" son:

1.- Mejor Película

2.- Mejor Director

3.- Mejor Actriz Principal

4.- Mejor Actriz de Reparto

5.- Mejor Guión Original

6.- Mejor Película Extranjera

7.- Mejor Fotografía

8.- Mejor Producción

9.- Mejor Mezcla de Sonido

10.- Mejor Edición de Sonido



Es la primera vez que una cinta en español (y mixteco) es nominada al Óscar más importante, el de mejor película. Antes de "Roma" nueve filmes extranjeros -entre ellos "Il Postino", "Z" o "Life is Beautiful"- lograron esta candidatura pero ninguno lo consiguió.