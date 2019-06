Roma arrasa en los Premios Ariel 2019

Por: Redacción





En una ceremonia enmarcada por el llamado a la justicia social y a una exigencia del gremio cinematográfico para combatir la violencia de género, los premios Ariel entregaron diez galardones a la película Roma, que cerró su ciclo con triunfos para Marina de Tavira y Alfonso Cuarón, quien pese a no asistir a la velada, se adjudicó los premios de Edición, Fotografía, Guión Original, Dirección y Película.

Por otra parte, su rival en las nominaciones, Las Niñas Bien se llevó Maquillaje, Vestuario, Música Original y Mejor Actriz para Ilse Salas. La gala también fue la plataforma de lanzamiento de #YaEsHora, una iniciativa apoyada por actrices como Marina de Tavira, Gabriela de la Garza, Yalitza Aparicio y Karla Souza, entre muchas otras, con la finalidad de combatir el acoso, hostigamiento, desigualdad y violencia contra las mujeres en el cine mexicano, la cual fue representada por un pañuelo rojo y que recibió el apoyo de la organización estadounidense Time´s Up en redes sociales.

La premiación, que se realizó en la Cineteca Nacional de la CDMX, contó con presentadores como Luis Gerardo Méndez, Fernanda Castillo, Maya Zapata, Blanca Guerra, Damián Alcázar y Joaquín Cosío. Se otorgó el Ariel de Oro a la trayectoria al sonidista Nerio Barberis, al guionista Paz Alicia Garciadiego y al primer actor Héctor Bonilla, quien lucha contra el cáncer de riñón.

Por su parte, el presidente de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC), Ernesto Contreras, se pronunció contra los recortes a la cultura, al pedir que no se afecte la industria y a los trabajadores. ´´La cultura no es un adorno, es una inversión, los creadores no son enemigos´´, manifestó.

A continuación, la lista de ganadores de los Premios Ariel del cine mexicano, en su 61ra edición, que se entregaron el lunes.

— Mejor película: "Roma".

— Dirección: Alfonso Cuarón, "Roma".

— Actor: Noé Hernández, "Ocho de cada diez".

— Actriz: Ilse Salas, "Las niñas bien".

— Coactuación masculina: Leonardo Ortizgris, "Museo".

— Coactuación femenina: Marina de Tavira, "Roma".

— Revelación actoral: Benny Emmanuel, "De la infancia".

— Guion original: Alfonso Cuarón, "Roma".

— Guion adaptado: Silvia Pasternac, Carlos Carrera y Fernando Javier León Rodríguez, "De la infancia".

— Fotografía: Alfonso Cuarón, "Roma".

— Edición: Alfonso Cuarón y Adam Gough, "Roma".

— Sonido: José Antonio García, Sergio Díaz, Skip Lievsay, Craig Henigham, "Roma".

— Música original: Tomas Barreiro, "Las niñas bien".

— Diseño de arte: Eugenio Caballero, Bárbara Enríquez, Oscar Tello y Gabriel Cortés, "Roma".

— Vestuario: María Annai Ramos Maza, "Las niñas bien".

— Maquillaje: Pedro Guijarro Hidalgo, "Las niñas bien".

— Efectos visuales: Sheldon Stopsack y David Griffiths, "Roma".

— Efectos especiales: Alejandro Vázquez, "Roma".

— Ópera prima: "La camarista", Lila Avilés.

— Largometraje documental: "Hasta los dientes", Alberto Arnaut.

— Largometraje de animación: "Ana y Bruno", Carlos Carrera.

— Cortometraje documental: "Sinfonía de un mar triste", Carlos Morales.

— Cortometraje de ficción: "Arcángel", Ángeles Cruz.

— Cortometraje de animación: "Viva el rey", Luis Téllez.

— Película iberoamericana: "Pájaros de verano" (Colombia), Cristina Gallego y Ciro Guerra.

— Ariel de Oro: Nerio Barberis, Paz Alicia Garciadiego y Héctor Bonilla.

(Con información de Agencias)