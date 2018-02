Roger Waters anuncia concierto en la Arena Monterrey

Redacción

Roger Waters anunció un concierto en la Arena Monterrey como parte de su gira Us + Them, el cual será el próximo de 8 de diciembre del 2018.

Esta gira ha generado muy buenas críticas ya que incluye una lista de canciones catalogada como "espectacular".

El músico interpretará sus más grandes éxitos con Pink Floyd así como temas de su más reciente álbum "Is This The Life We Really Want?".

Los boletos estarán disponibles en Preventa Exclusiva para Tarjetahabientes Citibanamex el 19 y 20 de febrero y en Venta General a partir del miércoles 21 de febrero a las 11:00 horas a través de Súper Boletos en www.superboletos.com, así como en las taquillas del recinto.