Rockero le salva la vida por escupirle cerveza en el ojo

El guitarrista de la banda Every Time I Die le salvó la vida a una mujer por escupirle cerveza en el ojo, ésta increíble historia fue compartida por el mismo Jordan Buckley a través de su cuenta oficial de Twitter.

Una mujer se puso en contacto con el músico neoyorquino y le contó que durante unos de sus conciertos, Buckley escupió cerveza al aire mientras que ella se encontraba en primera fila, ocasionando que un poco de la bebida cayera dentro de su ojo.

Al día siguiente del concierto, la mujer acudió a una clínica para consultar sobre una ligera molestia que sentía en su ojo, confesó pensar que había contraído una infección. Sin embargo, tras realizar unos análisis, el médico estableció que no había ninguna infección en el ojo, en su lugar, logró detectar un tumor cerebral.

Tras notificarle a la chica sobre su condición, el médico le hizo saber que el tumor había sido detectado a tiempo y por tanto podía ser operado.

Tras confesar que de no haber sido por el escupitajo de Buckley no hubiera ido a consultar con el médico, la mujer le agradeció al guitarrista por haberle salvado la vida.

Point being... if you come to an ETID show, it could save your life.